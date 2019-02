La Terre, l’âme et la société comme base de l’écologie spirituelle

Avec son ouvrage «Pour une écologie spirituelle» sortie en 2018, Satish Kumar aborde l’écologie à travers un équilibre entre la Terre, l’Âme et la Société. Disciple de Gandhi, il livre un guide pour un monde meilleur ancré au cœur de nos préoccupations actuelles.

Alors que nous faisons face à une urgence climatique et que la préoccupation monte au sein des jeunes générations, Satish Kumar, devenu moine jaïn à l’âge de neuf ans, a développé une philosophie de vie au sein de laquelle la Terre, l’Âme et la Société sont intimement liées. Après avoir marché 12.000 kilomètres de New Delhi à Washington, en passant par Moscou, Paris et Londres pour diffuser son message de paix et lutter pour le désarmement nucléaire, il est aujourd’hui une figure de l’écologie au Royaume-Uni.

De passage à Bruxelles, lors d’une conférence organisée par l’asbl Emergences, il est revenu sur son approche de l’écologie basée sur une vision globale et spirituelle de notre place dans l’univers et de notre interdépendance à la nature comme il l’explique également dans son deuxième ouvrage «Pour une écologie spirituelle», préfacé par Marion Cotillard.

Une nouvelle trinité

«Liberté, égalité, fraternité», «l’âme, le corps et l’esprit», ces trinités, bien que pertinentes à leur époque, témoignent aujourd’hui difficilement de la réalité et de nos aspirations à une conception plus globale et plus écologique du monde, selon Satish Kumar. Face à l’urgence climatique, le moine explique que notre rapport à l’écologie doit changer. Il est nécessaire qu’il se fasse à travers notre relation avec notre monde intérieur mais également avec le monde extérieur. D’où l’idée d’une nouvelle trinité: ‘la Terre, l’Âme et la Société’. Ces termes sont des éléments «liés, interconnectés et interdépendants», développe le moine. En accord avec cette doctrine, la paix se résume donc à «vivre en harmonie avec la planète Terre, avec soi-même et avec autrui».

La nature comme être vivant

La Terre «représente la nature et conditionne toute la vie sur la planète», explique le moine dans son ouvrage. Mais depuis trois siècles, et avec «le développement des sciences, les évolutions technologiques, les orientations prises par la philosophie et la pensée économique», l’être humain a eu tendance «à se croire maître de la nature». «En se considérant au-dessus de la nature, nous nous pensons supérieurs. Nous pensons alors que la nature est faite pour répondre à nos besoins et que nous pouvons en faire ce que nous voulons», déplore Satish Kumar lors de son passage à Bruxelles. Dans cette optique, il rappelle que l’être humain est allé jusqu’à asservir les animaux, les forêts, les fleuves et les océans afin de les exploiter pour leurs besoins. Pourtant, rajoute-t-il, avec l’utilisation à outrance des ressources non renouvelables, il est plus que nécessaire de se souvenir que ce n’est pas la nature qui est au service de l’économie mais bien l’économie qui dépend de l’écologie.

«La nature n’est pas seulement destinée à être utilisée. Il faut lui donner de la valeur en lui reconnaissant ses propres droits», a-t-il indiqué. Selon cette vision des choses, notre regard envers la nature doit changer. C’est dans cette optique que Satish Kumar promeut la ‘Deep Ecology’ (l’écologie profonde), une philosophie qui se base sur l’idée que la nature, en tant qu’être vivant, possède une valeur indépendante à celle de son utilité pour les êtres humains. «Si nous veillons à puiser dans les ressources naturelles ce qu’il nous faut pour vivre, et rien de plus, la nature nous prodiguera ses bienfaits: de quoi boire, manger et nous abriter». Comme le rajoute ce dernier, la science développée par le Schumaker College part du principe que «la nature a non seulement une âme et un esprit mais qu’elle est bien vivante». En apprenant à vivre avec la nature, nous en apprendrons beaucoup, affirme Satish Kumar.

Prendre soin de son âme

Selon le moine, et dans la logique de sa trinité «Terre, Âme, Société», vivre en harmonie avec la nature ne suffit pas. Le temps que nous accordons à la nature doit être le même que celui imparti à notre âme. Le désespoir que nous éprouvons face à la dégradation de l’environnement nous pousse à vouloir déployer toute notre énergie pour sauver la planète, au risque de s’oublier soi-même. Il est primordial de trouver un équilibre dans notre vie quotidienne. «Nous protégerons d’autant mieux la planète que nous prenons soin de notre âme», explique-t-il en plaidant pour la méditation, la spiritualité et la simplicité pour atteindre cet objectif.

«Nous dévouons notre temps et notre travail pour une vie matérielle, mais nous n’avons pas de temps pour nous-même. Tout le temps que nous mettons dans nos besoins physiques, nous devons l’accorder à nos besoins spirituels», explique-t-il. Le travail que nous effectuons au quotidien joue un rôle considérable dans cette étape. «Si vous travaillez seulement pour de l’argent, vous resterez dans cette idée matérielle. Mais si l’on fait le choix de travailler dans une idée de servir la communauté, alors notre travail devient spirituel et nourrit notre âme et notre esprit».

S’ouvrir à l’humanité

Outre l’amour de la nature et l’amour de soi, un autre indicateur à prendre en compte dans l’enseignement de Satish Kumar est l’amour de l’humanité. «Nous devons voir l’être humain comme un tout», explique-t-il en rajoutant qu’il est grand temps de «penser comme une seule humanité» sans différence de religion, de couleur ou de pensée. «Un des principes fondamentaux pour mettre l’humanité en commun, c’est la non-violence. Si l’on peut développer ce principe de non-violence envers la nature, envers nous et les autres, nous pouvons alors créer une seule humanité à travers le monde». «La diversité doit être célébrée, c’est une richesse, c’est l’évolution», rajoute Satish Kumar.

En tant que communauté, nous devons d’ailleurs abandonner l’économie libérale pour favoriser une «économie locale, décentralisée et de taille humaine» afin de changer notre rapport à l’écologie. «Si sept milliards de personnes vivaient dans la même richesse qu’en Belgique, nous devrions avoir trois ou quatre planètes mais nous n’en avons qu’une. C’est pour cela que nous devons vivre de manière simple». Et pour le moine jaïn, une vie simple et respectueuse de l’environnement se résume finalement à peu: se concentrer sur les choses que nous trouvons belles, utiles et durables.

Laura Sengler