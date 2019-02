Bruxelles: Le nouveau concept de magasins Carrefour n’acceptera plus de cash

Le nouveau magasin Carrefour qui ouvrira bientôt ses portes dans le centre de Bruxelles n’acceptera plus de cash, a confirmé le porte-parole de l’enseigne mardi.

Carrefour ouvrira bientôt un nouveau magasin dans les environs de la Grand-Place de Bruxelles. Celui-ci sera automatisé et ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ce nouvel établissement fonctionnera sans caisse. Il s’agira d’un endroit où les clients peuvent passer des commandes et les collecter, également après avoir commandé en ligne. Il ne sera pas possible de payer en espèces, confirme Baptiste van Outryve.

Et ce sera le cas pour tous les nouveaux magasins de ce concept. L’enseigne ne compte par contre pas bannir le cash de ses autres magasins. Les clients pourront payer leurs achats en ligne ou sur place, mais uniquement par carte.