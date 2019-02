i’m an uptimist: « Je ne vois pas les journées passer ! »

Qui ? Tom Heyrman

Âge ? 40 ans

Fonction ? Project Manager

Entreprise ? ENGIE

Que fait exactement un Project Manager chez ENGIE Axima ?

Je gère des projets de A à Z chez ENGIE Axima et une équipe d’environ 25 personnes, composée aussi bien de techniciens chargés du placement d’installations sur nos sites que de collègues responsables de la préparation du travail administratif. Cela signifie que je suis tantôt au bureau tantôt sur les chantiers pour veiller au bon déroulement de nos projets.

Qu’appréciez-vous dans votre travail ?

La diversité : je travaille à la fois sur les chantiers et au bureau, ce qui me convient parfaitement car je ne suis pas fait pour rester assis du matin au soir derrière un bureau. Grâce à cette variété, je ne vois pas le temps passer. De plus, j’exerce un travail très social : je suis en contact avec nos clients et j’ai de sympathiques collègues. L’ambiance de travail est d’ailleurs excellente ! Nous travaillons en collaboration avec les villes et les communes afin de rendre leurs bâtiments plus économes en énergie. Le fait de pouvoir contribuer ainsi à la préservation de l’environnement me donne une grande satisfaction. Mon travail est loin d’être morne et répétitif !

Y a-t-il des perspectives de carrière ?

Absolument. Il y a quinze ans, j’ai commencé en tant que technicien de réparation chez ENGIE. Ensuite, je suis devenu chef de chantier, puis chef de projet. Actuellement, je travaille en tant que Project Manager, mais vais bientôt devenir Operations Manager. Je dirigerai alors les Project Managers. Certains pensent qu’il y a peu de possibilités de carrière chez nous, mais c’est totalement faux. J’en suis la preuve vivante ! ENGIE propose actuellement un millier de postes vacants. Nous recherchons des techniciens, des Project Managers et des ingénieurs pour mener à bien des projets ambitieux dans différentes disciplines.

