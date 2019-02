Fatigue ? Crampes musculaires ?

Le magnésium intervient dans de nombreuses réactions physiologiques. Il contribue au maintien d’un bon métabolisme énergétique, aide à réduire la fatigue et normalise les fonctions nerveuse et musculaire.

Promagnor® est un supplément de magnésium hautement dosé (450 mg). Disponible en 5 formes (capsules, sachets, stick instant (350 mg), comprimés effervescents + Vit.C, comprimés à croquer).

Le magnésium : contribue à des contractions musculaires normales et à réduire la fatigue. (EFSA, Commission Regulation (EU) No 432/2012)

Certains aliments sont naturellement dotés d’une haute teneur en magnésium (les épinards, les bananes, les noix, …). Cependant, nos habitudes alimentaires modernes peuvent avoir comme conséquence un apport insuffisant de magnésium, comme confirmé dans une étude récente.*

