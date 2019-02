Une équipe belge remporte un concours culinaire en Italie

Le chef Sam van Houcke, le commis Simon Caboor et le coach Jo Nelissen ont remporté lundi soir à Rimini, en Italie, la finale européenne de « Global Chefs Challenge », rapporte Horeca Vlaanderen. Grâce à cette victoire, l’équipe belge a gagné sa participation à la finale mondiale, qui aura lieu en 2020 à Saint-Pétersbourg (Russie).

Sam van Houcke (chef du restaurant « Onder den Toren ») et ses coéquipiers avaient trois heures pour préparer un menu trois services pour six personnes, dont certains ingrédients étaient imposés.

Source: Belga