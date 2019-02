Philippe Malherbe (ex-RTL) sera deuxième sur la liste du cdH à Bruxelles

Philippe Malherbe, ex-présentateur et rédacteur en chef des journaux télévisés de RTL, sera deuxième sur la liste du cdH en Région bruxelloise derrière Céline Frémault, rapporte Le Soir, lundi.

« J’ai répondu à l’appel de Céline (Frémault), dont je suis très proche depuis longtemps, et je profite de l’arrivée de Maxime (Prévot) à la présidence pour porter ce vent nouveau au CDH », a indiqué l’intéressé au Soir. « J’ai un parcours en presse écrite puis de 36 ans en télévision. Cette opportunité s’est offerte à moi, à 63 ans, et j’ai trouvé que je devais la saisir. »

Philippe Malherbe dit avoir choisi le cdH parce qu’il est « en phase avec ses valeurs humanistes ». « Et avec la nouvelle équipe présidentielle, j’espère pouvoir concrétiser de beaux projets en phase avec mes valeurs », affirme-t-il.

Source: Belga