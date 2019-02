Le salon Eurantica mettra le Musée Horta à l’honneur fin mars à Brussels Expo

Le salon Eurantica Fine Arts Fair rassemblera quelque cent galeristes et antiquaires au Palais 1 de Brussels Expo du 28 au 31 mars 2019, ont annoncé lundi les organisateurs de la foire dans un communiqué. Cette année, le Musée Horta fête ses 50 ans et sera l’invité de prestige de l’événement. Tableaux, mobilier et bijoux sont les piliers d’Eurantica. Le salon donne rendez-vous aux amateurs de tableaux anciens, d’art moderne, de bijoux, de meubles et de vintage pour une 38e édition. La surface est élargie de 15% afin de renforcer la convivialité de la foire, selon les organisateurs.

Des galeries étrangères viendront exposer au salon. Comme les Françaises la Galerie Laurence Fayolle qui fait de la joaillerie ou la Galerie Univers Du Bronze qui s’occupe principalement de sculptures. Ou encore la Galerie Rosat, une Suisse spécialisée dans l’argenterie.

La foire sera ouverte de 11h00 à 19h00. Les visiteurs pourront recevoir un certificat d’authenticité s’ils achètent une œuvre exposée.

Source: Belga