Le KV Ostende change de nouveau de président: Frank Dierckens succède à Peter Callant

Frank Dierckens est le successeur du successeur ! Moins d’un an après s’être installé dans le bureau présidentiel du KV Ostende, Peter Callant cède en effet le fauteuil à l’un des vice-présidents du club, sponsor depuis trois ans et CEO de Diaz Sunprotection. Dierckens avait racheté 10% des parts de son prédécesseur au début de la saison, et s’engage à investir plus pour le club.

Peter Callant entend lui se (re)consacrer plus intensivement à ses affaires d’assureur, après une année où il s’est énormément dépensé en faveur du KVO, selon le communiqué publié sur le site internet officiel du club.

L’entrepreneur de Tielt Frank Dierckens devient de son côté le président et l’actionnaire principal. Il reprend toutes les parts de Peter Callant, et procède directement à une augmentation du capital.

« Grâce à l’esprit d’entreprise des personnes impliquées dans le club, le KV Ostende peut devenir une valeur sûre du subtop en Pro League », assure-t-il dans le communiqué.

Ostende est quinzième sur seize du classement de la Jupiler Pro League après 26 des 30 journées de la saison régulière. Mais il possède une avance de huit points (25-17) sur Lokeren, la lanterne rouge.

Source: Belga