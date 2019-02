Laureus World Awards – Simone Biles et Novak Djokovic Sportive et Sportif de l’Année

La multiple championne du monde de gymnastique artistique l’Américaine Simone Biles et le N.1 mondial de tennis, le Serbe Novak Djokovic, ont été récompensés du prix de Sportive et Sportif de l’année 2018, durant le gala des Laureus World Sports Awards, lundi soir à Monte-Carlo. Biles a été choisie grâce à ses trois médailles d’or individuelles, sa médaille d’argent et sa médaille de bronze aux championnats du monde de de Doha, en plus de l’or dans l’épreuve par équipe. Elle reprenait part à la compétition après l’année sabbatique qui a suivi son triomphe olympique où elle avait remporté quatre titres olympiques à Rio en 2016.

Djokovic a lui aussi retrouvé le sommet de son sport au cours de l’année 2018. Le « Djoker » a remporté son quatrième titre à Wimbledon et a poursuivi sur cette lancée avec une troisième couronne de l’US Open. Cette année, il a décroché son 15e tournoi du Grand Chelem en remportant

l’Open d’Australie en janvier.

L’équipe de l’année est l’équipe de France de football championne du monde.

Le sportif paralympique de l’année est la skieuse slovaque

Henrieta Farkasova, triple médaillée d’or aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang.

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, nouvelle N.1 mondiale, est la révélation, alors que le golfeur américain Tiger Woods obtient le titre de retour de l’année. La snowboardeuse Chloe Jim est récompensée dans la catégorie action. La skieuse amaricaine Lindsay Vonna reçu le pris de l’Esprit sportif. Le marathonien kenyan Eliud Kipchoge, qui a battu le record du monde, a reçu le prix pour une performance exceptionnelle.

L’entraîneur français de football Arsene Wenger, qui a quitté Arsenal à la fin de la saison dernière, a reçu un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière.

Apparus en 2000, les Laureus World Sports Awards sont le seul événement mondial de remise de prix dans diverses disciplines sportives. Ils sont attribués par un jury de plus de 60 membres composé d’anciens champions qui représentent le monde entier et de multiples sports.

Justine Henin est la seule sportive belge à avoir obtenu le titre suprême en 2008. Kim Clijsters a été choisie retour de l’année en 2010.

.

Source: Belga