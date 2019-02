Elections 2019 – L’Open Vld valide ses listes bruxelloises

La direction bruxelloise de l’Open Vld a validé lundi soir à l’unanimité ses trois listes de candidats en vue des élections de mai. Guy Vanhengel est confirmé en tête de liste pour le parlement bruxellois et Mimi Crahaij, nouvelle venue, tirera la liste pour la Chambre. Els Ampe sera la numéro un du parti libéral pour le parlement flamand. Sur la liste bruxelloise figurent après Guy Vanhengel: Carla Dejonghe et Khadija Zamouri. Le vice-ministre président flamand Sven Gatz se trouve en queue de liste.

La liste fédérale sera tirée par Mimi Crahaij, de Ganshoren.

Le programme du parti sera présenté le 30 mars. Il mettra l’accent sur l’enseignement, la qualité de vie en ville, une gestion financière stable et des soins de santé qualitatifs.

