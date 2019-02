Déchirure à l’ischio-jambier pour Najar

Le Sporting d’Anderlecht va une nouvelle fois devoir se passer des services d’Andy Najar. L’arrière latéral hondurien souffre d’une déchirure de l’ischio-jambier, ont fait savoir les Mauve et Blanc via leur compte Twitter. Présent sur la pelouse pour affronter l’Antwerp dimanche, Najar avait dû être remplacé à l’heure de jeu. La durée de son indisponibilité est estimée à quatre semaines. Fred Rutten ne pourra donc pas compter sur lui pour la fin de la phase régulière du championnat.

Ce n’est pas la première fois que Najar est aux prises avec les blessures à Anderlecht. En 2016, il avait notamment été écarté des terrains pendant six mois en raison d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. Il avait ensuite été tourmenté par une succession de claquages tendineux et de problèmes à la cuisse. Ainsi, il n’a joué que 14 matchs de championnat lors des saisons 2016-2017 et 2017-2018.

Anderlecht est 6e au classement de la Jupiler Pro League et en pleine bagarre pour une place en play-offs 1. Les Mauves accueillent dimanche (14h30) le Club Bruges au stade Constant Vanden Stock, un des deux sommets de la 27e journée de la phase régulière.

Source: Belga