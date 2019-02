Décès du dessinateur Jacques Sandron

Le dessinateur Jacques Sandron est décédé lundi à l’âge de 76 ans, a annoncé dans un communiqué la maison d’édition Dupuis. On lui doit notamment la série « Godaille et Godasse », dont le scénario est écrit par Raoul Cauvin. Né dans la Sarthe (centre de la France) le 2 mai 1942, Jacques Sandron arrive rapidement dans la région de Charleroi où son père travaille comme mineur de fond.

Il entre en 1957 aux imprimeries Dupuis. « Au début de sa carrière, il s’occupe du retouchage dans les bâtiments de Marcinelle, où est réalisé le Journal Spirou. En 1975, il présente au rédacteur en chef une histoire qui lui est refusée. Il fait alors la connaissance de Raoul Cauvin, avec qui il crée ‘Godaille et Godasse’. Située à l’époque napoléonienne, cette série qui marie l’Histoire et l’humour rencontre immédiatement le succès dans le Journal Spirou. Elle paraît en albums chez Dupuis de 1982 jusqu’en 1986, puis poursuivie par MC Productions pour un cinquième et dernier tome en 1988 », explique son éditeur Dupuis.

En 1984, pour « Je Bouquine », il imagine, encore avec Raoul Cauvin, les mésaventures d’un brave facteur « Raphaël et les Timbrés », une série qu’il dessinera jusqu’en 1994, date à laquelle il part à la retraite. Il est resté employé jusqu’à la fin de sa vie professionnelle aux éditions Dupuis. « Son trait à la plume, vif et acéré, fait de lui un des auteurs des plus dynamiques de l’école de Marcinelle. »

Source: Belga