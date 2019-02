Darcis contre l’Allemand Bachinger au 1er tour Marseille

Steve Darcis connaît son adversaire au premier tour de l’Open 13 Provence de tennis. Le Sprimontois, finaliste dimanche du Challenger de Cherbourg et remonté dans la foulée à la 283e mondiale, débutera l’épreuve ATP250 de Marseille contre le qualifié allemand de 31 ans Matthias Bachinger (ATP 143). Il s’agira d’une première rencontre entre eux. En cas de victoire, Darcis sera opposé au 2e tour de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 668.485 euros, au vainqueur du match entre l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 26/N.5) et le qualifié biélorusse Egor Gerasimov (ATP 161). David Goffin (ATP 24), troisième tête de série sur la Cannebière, est dispensé de premier tour. Il rencontrera au 2e tour (1/8e de finale) le vainqueur du duel entre le qualifié italien Simone Bolelli (ATP 136) et le Français Benoît Paire (ATP 59).

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12) est la tête de série N.1 et le Croate Bornia Coric la N.2.

Source: Belga