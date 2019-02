Classement ATP: Goffin tombe trois étages plus bas

David Goffin, éliminé au deuxième tour du tournoi de Rotterdam, 7-6 (7/5), 7-5 par Gaël Monfils, le futur vainqueur, paie au prix fort cet échec qui le renvoie trois étages plus bas, à la 24e place du nouveau classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l’ATP. Le Français, en revanche, ainsi que le Suisse Stan Wawrinka, qu’il a battu 6-3, 1-6, 6-2, en finale dimanche, ont pris l’ascenseur pour atteindre les niveaux 23 et 41. Dans un classement mondial toujours largement dominé par Novak Djokovic (10.955 points), devant Rafael Nadal (8.3220) et Alexander Zverev (6475), Monfils a grimpé de 10 places. A 32 ans, il n’avait plus été aussi bien classé depuis son recul de la 22e à la 36e place le 11 septembre 2017.

Wawrinka, lui, fait un bond de 27 places. Le Suisse de 33 ans, ex-N.3 mondial, n’avait plus été aussi bien classé depuis qu’il était tombé au 263e rang le 11 juin 2018.

Son compatriote Roger Federer a lui perdu une place (7e), échangeant son 6e rang avec le Japonais Kei Nishikori (+1) qui a atteint les demi-finales à Rotterdam.

L’autre demi-finaliste du tournoi néerlandais, le Russe Daniil Medvedev, gagne une place et atteint, à 23 ans, le 15e rang mondial, son meilleur classement.

La surprenante finale de l’ATP 250 de New York a permis au vainqueur américain Reilly Opelka de monter au 56e rang (+33), tandis que son adversaire canadien Brayden Schnur se rapproche du Top 100 (107e, +47).

Vainqueur sur la terre battue de Buenos Aires (ATP 250), Marco Cecchinato atteint lui aussi, à 26 ans, son meilleur classement: l’Italien est désormais 17e (+1). Son adversaire en finale, l’Argentin Diego Schwartzman, conserve sa 19e place.

Enfin Ruben Bemelmans, désormais 146e, a perdu 12 places. Kimmer Coppejans est 193e (+2) et Arthur De Greef 209e (-).

Steve Darcis, finaliste du Challenger de Cherbourg, saute lui 30 cases. Il est 283e.

