Campagne Bob sur Bruxelles-Ouest: 19 conducteurs contrôlés samedi sous influence d’alcool

Dans le cadre de la campagne Bob d’hiver, les policiers ont contrôlé dans la nuit de samedi à dimanche 363 véhicules à Ganshoren, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean et Berchem Sainte-Agathe, a indiqué lundi la zone de police de Bruxelles-Ouest. Sur les 346 conducteurs soumis au test d’alcoolémie, 19 étaient en infraction. Les policiers ont mis en place quatre points de contrôle dans chacune des communes précitées. Parmi les automobilistes qui présentaient un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite légale, sept ont reçu une interdiction immédiate de conduire pour une durée de trois heures, sept n’ont pas pu reprendre le volant durant trois heures et cinq ont fait l’objet d’un retrait immédiat du permis de conduire pour 15 jours. De plus, deux conducteurs ont également reçu une perception immédiate.

Par ailleurs, 22 procès-verbaux ont été dressés, dont cinq pour conduite sans permis, deux pour non-respect des conditions relatives au permis provisoire 18 mois, quatre pour défaut de contrôle technique, trois pour défaut d’assurance, deux pour séjour illégal, un pour stupéfiants et un pour véhicule non immatriculé. Les policiers ont procédé à trois perceptions immédiates pour non port de la ceinture de sécurité.

Source: Belga