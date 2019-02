Attentat au Musée juif: la cour récuse le sixième juré

« Le sixième juré a pris contact avec les responsables de la police de ce procès pour dire que vendredi après-midi, il a rencontré des personnes, non entendues dans ce procès, avec lesquelles il a discuté du dossier », a indiqué la présidente de la cour d’assises, lundi vers 11h00. La cour a ordonné son remplacement. Pour le parquet, la discussion évoquée posait un problème, le juré ayant violé son impartialité, a dit l’avocat général.

Les avocats des parties civiles Mes Masset et Lurquin ont cependant salué son honnêteté.

Me Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche, est resté fidèle à sa « doctrine » et n’a pas pris position.

Me Vanderbeck, avocat de Nacer Bendrer, s’est lui insurgé de la situation. « On est surpris de la manière, on n’a aucune information, on apprend ça maintenant alors qu’on est là depuis 9h00. Comment peut-on se prononcer alors qu’on ne sait pas ce qui s’est dit, ni avec qui? »

L’avocat s’est aussi dit « très étonné » que l’arrêt de la cour était déjà rédigé avant que les parties ne soient invitées à donner leur avis.

Source: Belga