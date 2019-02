ATP New York – Premier titre pour l’Américain Opelka à New York

L’Américain Reilly Opelka a remporté à 21 ans son premier titre sur le circuit ATP en battant le Canadien Brayden Schnur 6-1, 6-7 (7/9), 7-6 (9/7) en finale du tournoi de New York, dimanche. Opelka, 89e au classement ATP, a eu besoin de trois balles de match pour venir à bout de son adversaire inconnu du grand public, 154e mondial et issu des qualifications.

Après un premier set bouclé en 18 minutes, le Canadien a posé beaucoup de problèmes à Opelka qui a servi une première fois pour le match dans le jeu décisif du 2e set.

Mais il a gâché cette première balle de match avec une double faute et a perdu dans la foulée la deuxième manche.

Opelka, tombeur la veille de son compatriote John Isner (N.9), a fini par s’imposer grâce à un dernier ace, son 43e du match.

