Alexey Lutsenko, désormais en rouge, s’impose à nouveau au Tour d’Oman

Déjà vainqueur la veille, le champion du Kazakhstan Alexey Lutsenko (Astana), tenant du titre, s’est encore imposé lundi à l’arrivée en côte de la troisième étape du Tour d’Oman cycliste (2. HC), la plus longue de l’épreuve, disputée sur la distance de 192,5 kilomètres entre Shati Al Qurum et Qurayya. Une nouvelle victoire qui lui vaut de ravir le maillot rouge de leader au Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Greg Van Avermaet (CCC Pro Team), troisième de l’étape, l’est également au général, à vingt secondes de Lutsenko, et à deux secondes de l’Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), deuxième de l’étape. Deux autres Belges, Eliot Lietar (Wallonie-Bruxelles), sixième, et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale, septième, se sont classés dans le top-10. Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise), porteur du maillot doré du coureur le plus combattif, figurait dans l’échappée du jour partie au kilomètre zéro. Celle-ci comprenait dix hommes, dont un équipier de Van Hecke, Piet Allegaert, Arjen Livyns (Roompot-Charles), Kevin Reza (Vital Concept-B&B Hotels) et Lukas Spengler (Wallonie-Bruxelles).

Derrière, la course a commencé à prendre tournure juste avant la première ascension de Qurayyat (3,6 km à 5,6%), à plus de 50 kilomètres de l’arrivée. On vit en effet se détacher une petite vingtaine de coureurs, dont le leader Kristoff, son coéquipier Rui Costa, Lustenko, Van Avermaet et Andre Greipel (Arkéa-Samsic). Mais, alors que devant Van Hecke et Niccolo Bonifazio avaient semé leurs compagnons d’échappée, Kristoff disparut du groupe de poursuivants.

On ne retrouvait plus que six coureurs entre les échappés et le peloton: Lutsenko, Van Avermaet, Lukas Wisniowski (CCC), Rui Costa, Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale) et Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data). Mais le terrain redevient (presque) plat, ce qui permet le retour de nombreux coureurs. Un gros peloton d’environ quatre-vingt têtes se reforme ainsi à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. Kristoff rétrograde vite lorsque le parcours retrouve son aspect accidenté dans la dernière montée du jour, où impressionnent dans un premier temps les Sud-africains de Dimension Data, avant l’explication finale entre les gros bras. Lutsenko place un démarrage, qui lui permet de prendre quelques mètres et, comme la veille, de mettre tout le monde d’accord, en particulier Herrada et Van Avermaet (CCC), sur la ligne. Rui Costa et Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) complètent le top 5. Lietaer et Naesen sont sixième et septième à 6 et 11 secondes.

Lutsenko, qui compte 18 secondes d’avance sur Herrada, fait ainsi figure de grand favori à sa propre succession. Mardi, l’étape de 129 kilomètres entre Yiti Al Sifah et Oman, comprend cinq nouvelles ascensions.

