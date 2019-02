Un rapport sexuel grâce à un simple bouton

Un jouet de plus pour égayer une vie sexuelle? Le moyen pour vaincre sa timidité même au sein du couple? Un gadget bidon de plus? Lancé via Kickstarter, ‘LoveSync’ est en tout cas présenté comme étant un « bouton sexuel » qui pourrait vous permettre d’être plus souvent au lit avec votre partenaire.

D’après son descriptif, LoveSync est en effet un nouveau gadget destiné aux couples qui veulent « augmenter leur fréquence de rapport sexuel », mais qui n’ont tout simplement pas le courage de demander une nuit torride.

Le principe est simple: chaque partenaire dispose de l’un des boutons qui vont par paire. Si l’un des deux ressent comme un début d’envie, il pourra cliquer sur le bouton qui enregistrera la demande durant une période limitée et l’enverra à son double. Si votre partenaire « se sent un peu excité » également, il y répondra à son tour ou maintiendra le bouton enfoncé durant quatre secondes pour signifier un refus. Si un accord est trouvé, une lueur tourbillonnante le fait savoir.

Cette « fenêtre de consensus » dure environ 15 minutes, mais peut être augmentée jusqu’à 24 heures. Et si vous perdez tout espoir d’une partie de jambes en l’air, vous pouvez toujours annuler votre « désir ».

Ce projet présenté sur la plateforme Kickstarter est en passe de se réaliser. Le prix de la paire de boutons est annoncé aux alentours des 60 €, mais le lancement n’est pas prévu avant août 2019.

(Voir la vidéo sur mobile)