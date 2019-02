Enlevé puis retrouvé il y a 55 ans, il découvre que ses parents ne sont pas les bons

Un homme, à qui on a dit qu’il avait été enlevé à l’hôpital il y a 55 ans, a découvert que ses parents biologiques n’étaient finalement pas les bons, selon Metro UK.

Paul Fronczak a grandi avec ses parents Dora et Chester à Chicago. Il avait 10 ans lorsqu’il est tombé sur une vieille coupure de presse révélant qu’il avait été enlevé alors qu’il était bébé.

Dora et Chester lui ont expliqué qu’une femme déguisée en infirmière l’avait arraché des bras de sa mère en avril 1964. Elle leur avait expliqué que le bébé avait besoin d’un examen médical, mais ne l’a jamais ramené ensuite.

Plus de 175.000 postiers et 200 officiers et agents ont mené des recherches. Près de 600 foyers ont été fouillé. Ce n’est que deux ans plus tard qu’un garçon correspondant à la description de Paul a été retrouvé abandonné dans un centre commercial de Newark, dans le New Jersey.

Mais dans les années 1960, le FBI n’avait aucun moyen de vérifier que l’enfant était bien Paul. Il a néanmoins été décidé de l’envoyer chez Dora et Chester.

Des doutes en grandissant

Mais plus il grandissait, plus il devenait méfiant. « En vieillissant, je me posais de plus en plus de questions. Je ne ressemblais tout simplement pas à ma famille et je ne partageais pas les mêmes intérêts que mon frère Dave. »

Paul a ensuite fondé sa propre famille, et c’est pour ses enfants qu’il a décidé qu’il était temps de découvrir la vérité. Après un test ADN, il a découvrt que Dora et Chester n’étaient pas ses parents biologiques.

Grâce à des détectives privés, il s’est rendu compte qu’il était né Jack Rosenthal, qu’il avait six mois de plus qu’il ne le pensait et qu’il avait été négligé par ses parents. Aujourd’hui il consacre sa vie à tenter de retrouver le vrai fils de Dora et Chester, ainsi que sa propre sœur jumelle biologique, disparue en même temps que lui.