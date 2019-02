Des élèves craignent d’utiliser des toilettes unisexes

En Grande-Bretagne, les autorités ont lancé une étude sur l’utilisation des toilettes unisexes après les plaintes de nombreuses filles qui craignent de les utiliser, selon le Daily Express.

Bon nombre d’entre elles craignent en effet d’être victime de harcèlement moral voire sexuel dans les toilettes unisexes.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré qu’il examinerait les conclusions de cette étude afin de déterminer si des modifications étaient nécessaires. « Les garçons se demandent toujours si les filles ont leurs règles en fonction de la durée de leur séjour aux toilettes », a expliqué un parent au journal britannique Daily Express.

Cette décision de supprimer les toilettes séparées dans certaines écoles avait été prise parce que celles-ci n’étaient pas inclusives pour les enfants transgenres. Mais il a été constaté que les toilettes non mixtes étaient un terreau propice au harcèlement.

D’après Women’s Voices Wales, de nombreuses personnes -y compris les enseignants, les élèves et les parents- n’osent pas se plaindre de cette politique relatives aux toilettes unisexes. La porte-parole, Helen Raynor, ajoute: « Aucun enfant ne devrait avoir peur de l’école ni de boire de l’eau par crainte de devoir aller aux toilettes. Et les filles ne peuvent pas garder en elles leurs menstruations. » Néanmoins d’après le directeur d’une école de Stockport, les brimades, le vandalisme et le tabagisme auraient été réduits depuis l’introduction des toilettes unisexes.