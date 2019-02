Will Smith se moque du cadeau de St Valentin de Kanye West à Kim Kardashian

Kanye West ne lésine pas sur les moyens lorsqu’il s’agit de prouver son amour à sa femme, en témoigne le présent offert le 14 février dernier.

Kanye West ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de surprendre Kim Kardashian. En 2014 alors que Kim Kardashian rejoignait le rappeur pendant sa tournée, ce dernier lui a fait parvenir 1000 roses. Trois ans plus tard, pour noël, ce dernier offrait à la starlette des actions de sociétés telles que Netflix, Amazon et Disney. Mais tout ceci n’est rien comparé au chèque de un million de dollars que Kanye West a fait transmettre à son épouse en échange d’une publicité qu’elle a refusé de faire à sa demande. Pour Noël dernier, Kanye West avait prévu d’acheter un luxueux appartement à Miami Beach, estimé à 14 millions de dollars, pour sa femme. Un achat auquel il a finalement renoncé par manque de tranquillité du bien immobilier.

Pour cette Saint Valentin, Kanye West a de nouveau voulu marquer le coup. Il a ainsi embauché le célèbre saxophoniste Kenny G pour un concert privé dans leur salon parsemé de roses. Un moment durant lequel il a interprété « Over The rainbow » et que la star s’est empressée de partager sur les réseaux sociaux accompagné du message : « L’award du meilleur mari va au mien !!!! Les cadeaux les plus réfléchis !!!! »

somewhere over the rainbow 🌈 pic.twitter.com/setzbsuGgI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 février 2019

Une publication qui n’est pas passée inaperçue auprès de Will Smith. L’acteur a publié à son tour un photomontage de lui jouant du saxophone lors de la série ‘Le prince de Bel-Air’ dans le salon du couple Kardashian – West. En commentaire, il ajoute être disponible pour la prochaine St Valentin ou encore pour son anniversaire.