Pour ses 15 ans, Tomorrowland s’offre sa propre radio numérique

Le festival de musique électronique Tomorrowland lance sa propre radio numérique à l’occasion de son quinzième anniversaire.

Elle sera disponible à l’écoute 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dès ce lundi après-midi et jusqu’au 31 août inclus, via le site internet du festival, sa nouvelle application mobile ou, dans une dizaine de jours, via le système DAB+ (en Flandre et à Bruxelles).

La radio numérique « Tomorrowland One World Radio » offrira, selon les organisateurs du festival, du contenu unique, des DJ-sets que l’on n’entend pas ailleurs ainsi que « l’ensemble des moments mythiques vécus tout au long des 15 années précédentes. » « Cela fait deux ans que nous travaillons à son élaboration et sommes impatients de la partager », déclarent dans un communiqué les organisateurs du célèbre festival de musique électronique.

Une programmation électique

Le festival promet que sa radio aura une « programmation éclectique » avec des artistes nationaux et internationaux estampillés « Tomorrowland, comme Armin van Buuren ou les deux sœurs « Nervo », mais elle sera aussi « une scène ouverte pour les talents de demain » et « un espace pour créer et partager de nouveaux contenus quotidiennement ».

La 15e édition de Tomorrowland se tiendra au domaine provincial « De Schorre » à Boom du 19 au 21 et du 26 au 28 juillet. Plus de 1.000 artistes y sont attendus sur scène. Les 400.000 tickets ont déjà été vendus. Enfin, cette année, une première édition de « Tomorrowland Winter » est prévue, du 9 au 16 mars, à l’Alpe d’Huez, en France.