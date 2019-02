Le congé parental de plus en plus populaire

De plus en plus de travailleurs prennent un congé parental. En six ans, le nombre d’allocations mensuelles versées a augmenté de 28%, écrit lundi Het Laatste Nieuws.

Chaque travailleur belge a le droit de prendre quatre mois de congé parental par enfant pendant sa carrière. Et de plus en plus de parents y ont recours, comme le constate l’Office national de l’emploi (Onem). En 2012, 50.766 allocations étaient versées par mois, contre 65.218 en 2018 (+28,5%).

Il est frappant de constater que deux tiers de l’ensemble des travailleurs choisissent un congé parental d’un jour par semaine. Les options permettant de travailler à mi-temps ou de prendre une interruption à plein temps sont moins populaires, respectivement 16 et 15% optent pour ces possibilités.