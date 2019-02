L’acteur Alec Baldwin menacé par Trump après une imitation

Alec Baldwin dit craindre pour sa sécurité après un tweet du président américain.

Donald Trump n’a une fois de plus pas apprécié l’émission américaine « Saturday Night Live ». Et pour cause, samedi dernier, l’acteur Alec Baldwin se glissait dans la peau du président pour une imitation sans langue de bois. Lors de son sketch, celui-ci a évoqué l’actualité en abordant le mur que souhaite tant faire construire Donald Trump.

« Le mur est censé vous protéger, il ne faut pas être intelligent pour comprendre cela. D’ailleurs, c’est même encore plus facile à comprendre si vous êtes bête », s’est exprimé Alec Baldwin en imitant le chef de l’Etat. Une parodie que le président n’a pas du tout apprécié comme il s’est empressé de le dire sur Twitter. « Comment se fait-il que les réseaux sociaux laissent courir ces attaques envers les Républicains sans qu’il n’y ait jamais de représailles? C’est très injuste et devrait faire l’objet d’une enquête. C’est là qu’est la réelle collusion », a-t-il alors tweeté.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2019

Un message qui n’a pas laissé insensible Alec Baldwin visiblement mal à l’aise face aux « représailles » évoquées par Donald Trump. « Dois-je craindre pour ma sécurité et pour celle de ma famille quand un président encourage ses abonnés à me considérer comme l’ennemi du peuple alors que je ne fais que jouer un rôle dans une émission? »