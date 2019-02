Dormir dans des tonneaux de vin géants ? C’est possible au Portugal

Au Portugal, dans la région du Douro, The Wine House est la destination idéale pour les amoureux et les amoureuses de vin. Au-delà de la visite guidée et de la dégustation de vins du domaine, il est possible de dormir dans … des tonneaux de vin géants.

Il y a quelques jours, nous vous présentions CasAnus, un étrange hôtel belge en forme d’anus géant. Changement de décor et direction le Portugal. Dans un tout autre style mais tout aussi original, voici un hébergement insolite qui devrait plaire aux amateurs de vin. Situé à Lamego, dans la région du Douro, The Wine House Hotel se trouve au cœur du domaine viticole de la Quinta da Pacheca.

Au début de l’été dernier, les responsables ont décidé d’innover en inaugurant une nouvelle formule d’hébergement insolite : dix tonneaux de vins géants situés au cœur des vignes. Si le logement reprend bien la forme d’un gigantesque tonneau de vin en bois, il dispose de tout le confort et le luxe moderne. Ce sont de belles suites de 30 m² avec douche, toilettes individuelles, une grande baie vitrée, air conditionné et Wi-Fi.

Les hôtes peuvent également profiter de toutes les activités disponibles sur le vignoble, de la visite guidée à la dégustation de vins produits par le domaine en passant par un repas dans un restaurant gastronomique. Les prix commencent à partir de 240 € la nuit pour deux personnes.