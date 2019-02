Yves Ngabu conserve son titre de champion d’Europe des lourds-légers

Yves Ngabu, 30 ans, a conservé son titre de champion d’Europe des lourds-légers (-90,719 kg) en dominant son challenger danois Micki Nielsen à l’unanimité des trois juges (117-111, 117-112 et 117-112), samedi au Sporthal Schiervelde de Roulers. Notre compatriote, qui défendait pour la deuxième fois le titre conquis aux dépens du Hongrois Tamas Lodi en juin 2017, compte à présent vingt victoires en vingt combats, dont quatorze avant la limite.

Nielsen, 25 ans, a lui subi son deuxième revers en vingt-sept combats.

« Ce n’était pas facile, mais je suis très content du résultat, et un peu moins de la manière », a déclaré le champion d’Europe.

« J’ai dans l’ensemble bien contrôlé les échanges, même si à un moment donné, il m’a sérieusement touché aux côtes. C’est sûr que je suis en principe capable de boxer beaucoup mieux que cela, et donc je ne peux pas me montrer entièrement satisfait de ma prestation. Conserver la ceinture était évidemment le plus important, mais j’espère me montrer plus convaincant la prochaine fois… »

