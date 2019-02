WTA Doha – Simona Halep se sépare déjà de Thierry Van Cleemput

Simona Halep (WTA-3) a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Thierry Van Cleemput à l’issue de sa finale perdue lors du tournoi WTA de Doha face à Elise Mertens. L’entraîneur belge ne coachait la Roumaine que depuis deux semaines. « Thierry est une bonne personne, mais sur le court, la chimie n’existait pas », a déclaré Halep dimanche à la WTA. Halep n’a pas réussi samedi à remporter pour la deuxième fois de sa carrière le tournoi WTA de Doha, après son succès en 2014. Elise Mertens (WTA-21) s’est, en effet, montrée plus forte. La Roumaine, ancienne numéro 1 mondial, menait pourtant 3-6 et 0-2 en finale, mais notre compatriote l’a finalement emporté sur le score de 3-6, 6-4 et 6-3.

Interrogée sur sa collaboration avec son nouveau coach Thierry Van Cleemput, qui entraînait jusqu’au dernier Open d’Australie David Goffin, Halep a confirmé qu’elle ne poursuivrait pas l’aventure avec le Hennuyer. « Nous avons essayé une semaine à Doha, mais nous n’étions pas sur la même longueur d’ondes. Thierry est une bonne personne, très gentille, mais sur le court, la chimie n’existait pas. Nous pensons différemment le tennis. Mais nous restons de bons amis. »

Halep a expliqué sur le site internet de la WTA qu’elle continuerait pendant un certain temps sans entraîneur. « J’ai une bonne équipe, et j’ai toujours mon partenaire d’entraînement habituel à mes côtés. J’ai besoin de plus de liberté, et je continuerai à jouer au tennis comme je l’ai appris avec Darren Cahill pendant quatre ans. Je prends moi-même plus de responsabilités, et j’essaie de résoudre moi-même mes problèmes sur le court comme à l’extérieur. »

Source: Belga