Syrie: Trump demande aux Européens de rapatrier leurs djihadistes prisonniers

Le président américain Donald Trump a appelé les pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, à rapatrier et à juger leurs ressortissants faits prisonniers parmi les djihadistes en Syrie. Cet appel de M. Trump, formulé dans un tweet envoyé tard samedi soir, intervient alors que le groupe Etat islamique (EI) est sur le point de perdre le dernier territoire de son « califat » sous les coups de boutoir de l’alliance arabo-kurde et de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

« Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l’EI que nous avons capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement », a écrit M. Trump.

« Il n’y a pas d’alternative car nous serions forcés de les libérer. Les Etats-Unis ne veulent pas que ces combattants de l’EI se répandent en Europe où ils devraient se rendre », a-t-il ajouté.

M. Trump avait suscité en décembre la colère de ses alliés en annonçant unilatéralement le prochain départ des 2.000 militaires américains présents en Syrie.

Cette annonce et la défaite militaire imminente de l’EI avaient relancé la question du devenir des centaines djihadistes étrangers faits prisonniers en Syrie et que l’alliance arabo-kurde dit ne pas pouvoir garder éternellement.

source: Belga