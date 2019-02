Rallye de Suède: « nous devons être heureux avec la troisième place »

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ont finalement terminé à la troisième place du Rallye de Suède. Une course qu’ils auraient pu remporter, tout comme l’année dernière, mais le duo n’a pas réussi à réaliser un sans-faute. Vendredi matin, Neuville et Gilsoul ont perdu beaucoup de temps après avoir heurté un mur de neige. Samedi, Neuville s’est lancé à l’attaque et il n’a pas hésité à prendre des risques. Neuville s’est bien débrouillé lorsque sa Hyundai a fait un virage à 360 degrés à grande vitesse, après quoi il a pu continuer à rouler immédiatement. Dimanche matin, le Belge est également parti à la faute. Lors de la deuxième étape, il a une nouvelle fois touché un mur de neige, ce qui l’a empêché de terminer à la deuxième place.

« Je suis heureux de retrouver le podium », a déclaré Thierry Neuville. « Ce n’était pas possible de faire mieux. Nous avons livré une belle bataille dans des conditions difficiles et nous avons toujours presté au maximum de nos capacités. Lorsque vous attaquez, une erreur peut rapidement être commise. Nous devons donc être heureux avec une troisième place, ainsi que des quatre points liés à la deuxième place dans la powerstage. Nous sommes encore au début d’un long championnat. C’est donc important de marquer autant de points que possible en début de saison. »

« Je peux résumer le rallye en une phrase », a déclaré Andrea Adamo, le manager sportif de Hyundai Motorsport. « Cela pourrait être pire, mais cela pourrait aussi être meilleur. Tous les pilotes ont tout donné dans des conditions difficiles et nous apprécions leurs efforts. Nos trois pilotes ont montré qu’ils étaient compétitifs et que notre Hyundai est fiable. »

