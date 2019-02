Nouveau rassemblement de « gilets jaunes » sur les Champs-Elysées

Entre 1.000 et 2.000 « gilets jaunes » défilaient dimanche dans le calme à Paris au lendemain de l’acte 14 et trois mois jour pour jour après le début du mouvement, a constaté une journaliste de l’AFP. Partis des Champs-Elysées vers midi, les manifestants ont vu leurs rangs grossir progressivement et se dirigeaient vers le Champ-de-mars, destination finale de cette manifestation déclarée en préfecture et encadrée par un imposant dispositif policier.

Samedi, le ministère de l’Intérieur avait dénombré 41.500 manifestants en France et 5.000 à Paris, des chiffres en recul par rapport à ceux de la semaine précédente mais contestés par les « gilets jaunes » qui en ont dénombré plus du double (104.070).

Défilant pour la première fois un dimanche, des « gilets jaunes » ont entonné un « joyeux anniversaire » dans les rues de Paris pour fêter les trois mois de ce mouvement de contestation inédit qui fragilise l’exécutif.

L’acte 14 du mouvement samedi s’est déroulé sans incidents majeurs à Paris mais a été marqué par des heurts à Toulouse et Bordeaux, deux autres places fortes de la contestation.

Dans la capitale, le philosophe Alain Finkielkraut a toutefois été visé par des injures antisémites proférées par des manifestants, déclenchant une cascade de réactions indignées dans la classe politique.

