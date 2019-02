LPGA – Nelly Korda remporte l’Open d’Australie de golf après sa soeur et son tennisman de père

La jeune américaine Nelly Korda, 20 ans, qui comme la veille a rendu une carte de 67 coups (par -5), dont sept birdies et deux bogeys, à l’issue de son quatrième parcours, a terminé en tête du classement final de l’Open d’Australie de golf, un tournoi du circuit américain LPGA doté de 1,3 million de dollars, dimanche à Grange. Sa soeur Jessica avait gagné ce tournoi en 2012. Leur père, Petr Korda, avait lui enlevé l’Open d’Australie de tennis en 1998. Enfin pour compléter ce grand chelem familial, le petit frère Sebastian a remporté d’Australie junior en tennis l’an passé ! Korda, dont la victoire finale n’a jamais été menacée, comptait trois coups d’avance sur sa plus proche poursuivante, la Japonaise Haru Nomura, finalement quatrième, à l’entame du quatrième et dernier tour.

Elle a totalisé 271 coups, deux de moins que la Sud-Coréenne Jin Young Ko, la lauréate de la précédente édition du tournoi.

La Taïwanaise Wei Lin Hsu complète le podium à cinq longueurs.

Il s’agit de la deuxième victoire sur le circuit de Nelly Korda, qui avait gagné le LPGA Taiwan Championship en octobre dernier.

La légendaire Karrie Webb, 44 ans, quintuple lauréate du plus prestigieux tournoi australien en 2000, 2002, 2007, 2008 et 2014, finit trente-huitième.

La Belge Laura Gonzalez Escallon n’avait pas atteint le cut vendredi.

Source: Belga