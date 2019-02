Jupiler Pro League – Anderlecht s’impose sur le fil à l’Antwerp et se rassure dans l’optique des play-offs 1

Le Sporting d’Anderlecht s’est fait peur mais a finalement réalisé la bonne opération du week-end dans l’optique des play-offs 1 de la Jupiler Pro League de football. Vainqueurs sur le fil (0-1) sur la pelouse de l’Antwerp dimanche lors de la 26e journée, les Bruxellois confortent leur sixième place au classement. Les troupes de Fred Rutten prennent désormais trois points d’avance sur La Gantoise, battu à Waasland-Beveren (2-1), et sur Charleroi, vainqueur à Courtrai (1-2) samedi. L’Antwerp (45 unités) perd, de son côté, définitivement sa troisième place au profit du Standard de Liège (46) qui s’est imposé vendredi aux dépens de la lanterne rouge Lokeren (3-1). L’Antwerp décidait de laisser la possession du ballon au Sporting d’Anderlecht en début de rencontre et de procéder en contre-attaque. C’est sur phase arrêtée que les Anversois allaient se créer leur première opportunité. Le coup franc de Juklerod (19e) ne trompait cependant pas la vigilance du gardien bruxellois Didillon. La première période était ensuite marquée par de nombreuses interruptions de jeu en raison de fautes à répétition.

La deuxième mi-temps démarrait comme la première s’était achevée. La rencontre était au bord de basculer lorsque le portier anderlechtois Didillon accrochait le milieu de terrain anversois Lamkel Ze. L’arbitre désignait tout d’abord le point de penalty avant de se rétracter grâce à l’aide du VAR et de donner un carton jaune pour simulation au joueur de l’Antwerp. En toute fin de rencontre, le Sporting d’Anderlecht parvenait à arracher les trois points grâce à une tête de Bolasie (90e+2) sur un centre parfait de Saelemaekers, monté au jeu à la 67e.

L’Antwerp bénéficia d’une dernière possibilité dans les ultimes secondes de la partie mais Owusu voyait sa tête être repoussée par Didillon (90e+4).

Source: Belga