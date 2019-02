Hirscher remporte son troisième titre mondial en slalom

L’Autrichien Marcel Hirscher, tenant du titre, a remporté dimanche en 2:05.86, son troisième titre mondial en slalom, sa première médaille d’or à Äre, en survolant la course des Mondiaux de ski alpin. Le champion du monde en titre avait une solide avance à l’issue de la première manche, et a bien géré la deuxième. Médaille d’argent du géant vendredi, le skieur de 29 ans compte désormais cinq titres individuels de champion du monde. Déjà sacré en slalom en 2013 à Schladming, et en 2017 à Saint-Moritz, Hirscher a donné son premier titre en Suède à l’Autriche, qui réussit le triplé entre les piquets serrés avec Michael Matt, 2e à 65/100, et Marco Schwarz, 3e à 76/100.

Hirscher égale le record du Suédois Ingemar Stenmark, trois fois titré en slalom en 1978 à Garmisch-Partenkirchen, en 1980 à Lake Placid et en 1982 à Schladming.

Pas de médaille pour le champion du monde de géant Henrik Kristoffersen, huitième.

Aucun des Belges engagés, Tom Verbeke, Dries Van Den Broecke, Kai Alaerts et Sam Maes, n’est arrivé en bas de la première manche.

Source: Belga