Francesco Patera a conservé son titre de champion d’Europe des légers

Notre compatriote Francesco Patera, champion d’Europe des légers (-61,235 kg), a conservé son titre qu’il remettait en jeu face au Français Marvin Petit, un challenger qu’il a en effet battu aux points (115-113, 115-113, 117-112), samedi soir lors d’un gala de boxe à la Salle Omnisport de la Préhalle à Herstal, qui affichait complet pour la circonstance. Le combat a été d’un excellent niveau, et la victoire incontestable de Patera n’a pas été, loin s’en faut, aussi facile que le pointage d’un des trois juges le suggère.

Le Français ne semblait d’ailleurs pas d’accord avec le verdict, et espérait une revanche en France. Ses supporters ont bruyamment manifesté leur mécontentement.

Le Limbourgeois se montrait lui serein: « J’ai réussi à contrôler cet adversaire qui en voulait », estimait-il. « Ma victoire est logique. Il a beaucoup attaqué mais peu touché. Je l’attendais, je maîtrisais et souvent je contrais. J’ai toujours senti que j’allais gagner, et je n’ai jamais douté », a conclu le champion d’Europe.

Il s’agit de la 21e victoire en 24 combats de Patera, et de la deuxième défaite en 25 combats de Petit.

Dans le clan du Belge, on envisage maintenant de disputer un championnat du monde IBO, voire WBC.

