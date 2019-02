Formule E – Luca Di Grassi vainqueur à Mexico, Jérôme D’Ambrosio, 4e, reprend la tête du championnat

Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi), 24 ans, a remporté le ePrix de Mexico, la quatrième manche du championnat de Formule E, samedi au terme d’une fin de course invraisemblable où il a dépassé in extremis l’Allemand Pascal Wehrlein, à court de batterie dans les derniers instants de course. Notre compatriote Jérôme D’Ambrosio (Mahindra), quatrième et premier Belge à 1,159 seconde, reprend la tête du championnat qu’il avait dû céder fin janvier au Britannique Sam Bird (Envision), lors du précédent Grand Prix à Santiago de Chili. Sur le fil, Di Grassi s’est faufilé pour passer Wehrlein, équipier de D’Ambrosio, sur la ligne, alors que ce dernier était tombé en panne dans les derniers mètres.

Le pilote allemand avait signé sa première pole position pour sa troisième course seulement en Formule électrique.

Loin de remporter sa première victoire, il a fini seulement sixième, pénalisé de cinq secondes pour avoir coupé une chicane dans le dernier tour.

Le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti) a terminé deuxième à 436/1000e de seconde, tandis que le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), troisième à 745/1000e, complète le podium.

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) qui est passé sous le drapeau à damiers en dix-huitième position, à 43,425 secondes du vainqueur, a lui pour la première fois atteint l’arrivée d’un ePrix.

Au classement général, D’Ambrosio (53 points) devance Da Costa de sept points, et Sam Bird, lauréat de la manche précédente mais seulement neuvième à Mexico, de huit points.

La prochaine manche le 10 mars à Honk Kong.

Classement du ePrix de Mexico:

1. Lucas di Grassi (Bré/Audi) 1h13:15.422

2. Antonio Felix da Costa (Por/BMW Andretti) à 0.436

3. Edoardo Mortara (Sui/Venturi) à 0.745

*** 4. Jérôme d’Ambrosio (BEL/Mahindra Racing) à 1.159

5. André Lotterer (All/Techeetah) à 1.785

6. Pascal Wehrlein (All/Mahindra Racing) à 5.210

…

9. Sam Bird (G-B/Envision Virgin) à 8.356

*** 18. Stoffel Vandoorne (BEL/HWA Racelab) à 43.425

Classement du championnat du monde après 4 courses (sur 13):

*** 1. Jérôme d’Ambrosio (BEL/Mahindra Racing) 53 points

2. Antonio Felix da Costa (Por/BMW Andretti) 46 points

3. Sam Bird (G-B/Envision) 45 points

Source: Belga