Foire du Livre 2019 – Succès de foule pour la 50e édition de la Foire du livre de Bruxelles

La Foire du livre de Bruxelles, qui fêtait cette année ses 50 ans, a drainé 72.000 visiteurs sur le site de Tour & Taxis, et plusieurs milliers d’enfants, soit 5% de plus qu’en 2018, selon un bilan dressé dimanche soir. « Les éditeurs soulignent la qualité des débats et des visiteurs, ce qui confirme que l’événement a retissé les liens et redonné confiance aux professionnels. Cette cinquantième édition ancre définitivement la Foire dans le paysage littéraire international et concrétise une tendance observée depuis quatre ans: nous sommes à nouveau la Foire de tous, des visiteurs aux auteurs en passant par les professionnels du monde de l’édition », se réjouissent ses organisateurs.

Parmi les temps forts de cette édition 2019 figurent la rencontre entre l’autrice belge Amélie Nothomb et le Japonais Keiichiro Hirano qui « a fait salle comble »; la présence de quatre auteurs américains, dont le Prix Pulitzer et invité d’honneur Michael Chabon et celle de l’Algérien Boualem Sansal, l’autre invité d’honneur.

Cette édition 2019 de la Foire du livre de Bruxelles était également placée sous le signe de la littérature flamande, avec la participation d’écrivains, poètes, illustrateurs et bédéistes flamands mais aussi de traducteurs et d’éditeurs. « De nombreux lecteurs francophones ont acheté une œuvre dans la langue originale – même dans le cas où une traduction française était disponible – ‘afin d’entretenir’ leur néerlandais. Le public, séduit, attend impatiemment un second rendez-vous », souligne la Foire, en évoquant « un premier Flirt flamand réussi ».

La prochaine Foire du livre de Bruxelles aura lieu du 5 au 8 mars 2020 et mettra à l’honneur la littérature marocaine.

