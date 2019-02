EuroMillions Volley League – Waremme s’impose à Maaseik qui cède la 1e place à Roulers facile vainqueur d’Alost

Waremme a réussi l’exploit de la 16e journée de l’EuroMillions Volley League, le championnat de Belgique. Dimanche, le club wallon est venu s’imposer 2-3 au terme d’un dernier set en or interminable dans la salle du leader Maaseik (25/21, 23/25, 25/19, 22/25, 21/23). Dans l’autre match au sommet de la journée, Roulers a battu facilement Alost 3-0 (25/20, 25/19, 25/16). Samedi, Gand avait dominé Guibertin 3-0 (25/20, 25/17, 25/23), alors que Achel a gagné à Haasrode Louvain 2-3 (25/21, 23/25, 18/25, 25/23, 10/15) et Menin s’est imposé sur le même score à Zoersel (21/25, 21/25, 25/23, 25/23, 11/15).

Au classement, Roulers prend la première place avec 42 points devant Maaseik (41). Alost est 3e (39) et Menin 4e (27). Waremme occupe la 5e place (20) devant Achal (18), Gand (18), Zoersel (17), Haasrode Louvain (14) et Guibertin (4).

Source: Belga