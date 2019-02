Est de la RDC: des fusillades à Goma font 8 morts

Des tireurs non identifiés ont tué dans la nuit de samedi à dimanche huit personnes dans trois quartiers de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, provoquant la colère de la population contre les autorités, a-t-on appris auprès du maire de la ville. « A Mugunga, il y a eu des coups de feu cette nuit. Cinq personnes ont été tuées et des blessés. A Katoy, il y a une personne qui a trouvé la mort près d’une station d’essence, plus au nord vers Buhene, deux autres personnes sont mortes », a déclaré Timothée Muissa Kiense, maire de Goma (Nord-Kivu).

« Les enquêtes sont en cours pour savoir qui a causé la mort de ces huit personnes », a-t-il ajouté.

« Ces assaillants tiraient sur des passants. Les autorités ne sont pas intervenues à temps pour sauver ces vies humaines », a déploré Bénin Butatunda, vice-président des jeunes du quartier Mugunga dans le sud-ouest de Goma. « A Mugunga, il y a eu en plus cinq blessés. Il y a une forte tension ici à Mugunga. La population est en colère contre la léthargie des autorités », a-t-il ajouté.

Ces fusillades interviennent alors que Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle et qui conteste la victoire de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur, se trouve dans la province du Nord-Kivu, où il a tenu un meeting samedi à Butembo, à 266 km de Goma.

