Clasica de Almeria – L’Allemand Pascal Ackermann s’impose au sprint devant son compatriote Marcel Kittel

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a remporté dimanche la 34e édition de la Clasica de Almeria cycliste (1.HC) dans le sud de l’Espagne. Le champion d’Allemagne s’est imposé au sprint devant son compatriote Marcel Kittel. La Clasica de Almeria, disputée sur 192 kilomètres entre Almeria et Roquetas de Mar, se caractérisait par un départ difficile et un final plat. Lors de la phase d’ascension, le peloton s’est réduit à un groupe de 30 coureurs et les premiers échappés ont rapidement été repris.

Mitchelton-Scott a ensuite pris le contrôle de la course. La formation australienne a toutefois surpris avant le sprint en ne lançant pas le champion d’Europe Matteo Trentin qui a servi de rampe de lancement au Slovène Luka Mezgec. Ce dernier a cependant dû se contenter de la troisième place. Révélation du sprint l’année dernière avec neuf victoires, Ackermann, 25 ans, a obtenu ainsi sa première victoire de la saison. Il l’a emporté devant Kittel, 30 ans, qui avait pourtant lancé le sprint.

Deux Belges ont terminé dans le top 10: Edward Planckaert (Sport Vlaanderen – Baloise) s’est classé 7e et Pieter Vanspeybrouck (Wanty – Groupe Gobert) 10e.

L’année dernière, la course avait été remportée par l’Australien Caleb Ewan.

Source: Belga