Championnats de Belgique en salle - Kevin Borlée pas encore certain d'enchaîner le 400 individuel et 4x400 à Glasgow

Kevin Borlée a, en décrochant le titre national du 400 m en salle dimanche à Gand, réalisé le minimum qualificatif pour l’Euro de Glasgow grâce à ses deux tours de piste bouclés en 46.69 secondes, 4/100es sous le minimum requis (46.73) par la fédération belge. « Le 400 m individuel n’est pas un objectif car je dois combiner avec le 4 x400 m à Glasgow et si je cours, ça me fera 4 courses en très peu de jours », a indiqué Kevin Borlée. « Si je cours pendant l’hiver, c’est pour avoir des 400 mètres dans les jambes pour préparer l’été, qui est l’objectif numéro un. Et la saison sera très longue ! (les Mondiaux de Doha se disputeront du 27 septembre au 6 octobre, ndlr). On doit donc encore discuter si je m’aligne ou pas en individuel à Glasgow. Si oui, ça sera dans l’optique d’avoir des courses dans les jambes. Et, pour être honnête, je n’étais même pas certain de courir dimanche à Gand. Si je l’ai fait, c’est pour avoir des courses à mon actif. Je suis content de mon chrono qui est la suite d’un bon stage en Afrique du Sud. J’ai encore de la marge et, encore une fois, l’objectif est de courir vite en été. »

