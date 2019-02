Challenger de Cherbourg – Steve Darcis s’incline en finale en trois sets face à Ugo Humbert finale

Malgré le gain du premier set, Steve Darcis (ATP 313) n’est pas parvenu à remporter, dimanche à Cherbourg, son 11e titre sur le circuit Challenger de tennis. Le Sprimontois de 34 ans a cédé en finale de ce tournoi en salle sur surface dure doté de 46.600 euros face au jeune Français Ugo Humbert, 88e mondial. Le Messin de 20 ans, première tête de série dans le Cotentin, a émergé 6-7 (6/8), 6-3 et 6-3 au terme du premier match entre les deux joueurs.

Darcis compte toujours dix titres en tournois du circuit Challenger à son palmarès, le dernier en 2017 à Bordeaux, et autant de Futures ITF. Il possède aussi deux titre ATP, gagnés à Amersfoort en 2007 et Memphis en 2008.

Ce résultat devrait toutefois lui permettre de grimper sensiblement dans le nouveau classement ATP publié lundi. Darcis dispute cette semaine le tournoi ATP250 de Marseille, où il est directement qualifié pour le premier tour grâce à son classement protégé.

Source: Belga