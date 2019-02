Challenge Cup (m) – Visé rejoint les quarts de finale, une première pour le club

Visé s’est qualifié pour la première fois son histoire pour les quarts de finale de la Challenge Cup de handball. Déjà vainqueurs à l’aller à Masheka (31-32), les Liégeois ont de nouveau battu les Bélarusses dimanche en bord de Meuse: 36-34 (18-14 au repos). Les possibles adversaires de Visé en quarts de finale sont: Neva et Dynamo Victor (Russie), Athènes (Grèce), Madère (Portugal), Bucarest (Roumanie), Dicken (Finlande) et Borac (Bosnie).

Le match aller aura lieu le week-end des 23 et 24 mars et le retour une semaine plus tard (30 et 31 mars). Cette rencontre tombe en même temps que le Final Four de la BeNeleague, pour lequel Visé s’est qualifié.

Source: Belga