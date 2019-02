ATP Rotterdam – Gaël Monfils bat Stan Wawrinka et remporte son premier tournoi ATP depuis plus d’un an

Le Français Gaël Monfils, 33e joueur mondial, a renoué dimanche avec la victoire sur le circuit ATP de tennis. Il s’est imposé en finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam, joué en salle sur surface dure et doté de 2.098.480 euros, aux dépens du Suisse Stan Wawrinka (ATP 68), ancien N.3 mondial, 6-3, 1-6, 6-2 en 1h44. Le Parisien de 32 ans, qui deviendra 23e au classement mondial lundi, n’avait plus gagné depuis son 7e titre à Doha, l’an dernier. Ce 8e succès intervient à l’issue de sa 29e finale.

Il n’est plus mené que 3 victoires à 4 par le Lausannois de 33 ans qui jouait lui aussi sa 29e finale ATP, la première depuis son opération. Il reste bloqué à 17 titres.

Source: Belga