VIDEO. Une candidate de l’Eurovision tente sa chance à The Voice

Virginie Vetrano, alias Lisa Angell, représentait la France à l’Eurovision en 2015. Elle a choisi de tenter sa chance à The Voice France cette année.

En 2015, Virginie Vetrano avait terminé 25e sur 27. C’est pourquoi son nom n’était pas resté dans les annales. Mais la chanteuse de 50 ans ne s’est pas arrêtée sur cet échec. Elle a décidé de retenter sa chance à The Voice.

Samedi dernier, dans un nouvel épisode des Blind auditions, les téléspectateurs de TF1 ont pu (re)découvrir la voix de Virginie. Une voix qui n’a pas laissé le jury insensible. Elle a interprété « This is me » de Keala Settle, un titre issu de la bande-originale du film « The Greatest showman ». Julien Clerc et Soprano se sont retournés et Virginie a intégré l’équipe de l’interprète de « Ma préférence ».

« J’ai été beaucoup critiquée »

« Je mets les compteurs à zéro, c’est pour ça que je suis là aujourd’hui », a-t-elle confié aux coaches en évoquant sa défaite à l’Eurovision. « Ce n’était pas évident à digérer (…) Je ne m’en suis jamais vraiment remise. J’ai été beaucoup critiquée sur mon poids, mon âge… C’est pourquoi, par la force des choses, je me suis retirée de ce monde des médias », a-t-elle ajouté.