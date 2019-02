Voici les victuailles que les stars dégusteront après les Oscars

Lorsque l’on invite les plus grandes stars d’Hollywood à faire la fête après les Oscars, on ajoute de la truffe aux traditionnels macaroni au fromage et on troque le poulet contre de la caille.

C’est la stratégie adoptée par le chef Wolfgang Puck, qui fête cette année son 25ème anniversaire à la tête des victuailles servies lors du Governors Ball.

Le chef américain et son armée de 900 commis et serveurs créeront plus de 60 plats pour la fête post-Oscars, et distribueront bouchées et autres hors-d’oeuvre tout au long de la soirée.

Voici un aperçu des mets servis ce soir-là aux lauréats de la prestigieuse soirée ainsi qu’au gratin hollywoodien:

Smoked Salmon Oscars (saumon fumé)

Potato and Caviar 2.0 (pommes de terre et caviar)

Winter Truffle Baked Cavatappi and Cheese (pâtes cavatappi aux truffes d’hiver et fromage)

Heirloom Carrot « Tartare » (tartare de carottes anciennes)

Vegan Torchio Pasta with Arugula, Tomato and Caper Berries (pâtes torchio véganes à la roquette, aux tomates et aux câpres)

Nashville Hot Fried Quail with Red Velvet Waffle (caille de Nashville frite avec sa gaufre red velvet)

Loup de Mer with Romesco salsa (loup de mer sauce romesco)

Made-to-order sushi and raw bar (sushi fait à la demande et bar cru)

24K Gold Dusted Chocolate Oscars (chocolats à la poudre d’or 24 carats)

Golden Piper Heidsieck Champagne

Strawberry Push-Up Pops (glaces à la fraise)

Square Pillow Cake with Coconut Mango and Passion Fruit, Black Forest « Cherry » (gâteau mangue, coco, fruits de la passion et cerise confite)

Affogato with Housemade Ice Cream and Stumptown Nitro Cold Brew (dessert au café)

La 91ème cérémonie des Oscars se tiendra le 24 février au soir au Dolby Theatre d’Hollywood.