Le prince William se confie sur ses angoisses après la naissance de George

Lors d’une sortie officielle, le prince William s’est confié sur les angoisses qu’il a ressenties avant l’arrivée de son premier enfant.

Le duc de Cambridge n’a pas toujours été un papa expérimenté. Lorsque son épouse Kate Middleton a donné naissance à son premier enfant, William n’était pas des plus rassurés.

« Mais qu’est-ce que je dois faire ? »

Le jour de la Saint-Valentin, le prince a fait une rare révélation lors d’une réunion du programme Future Dads à l’Abbey Center à Westminster, à Londres. Alors qu’il rencontrait de jeunes papas et de futurs pères de famille, il a fait part de sa première expérience dans le domaine. « L’angoisse d’avoir un nouveau-né, qui est très vulnérable, fait que vous passez le plus clair de votre temps à vous demander ‘Mais qu’est-ce que je dois faire ?’« , explique le prince avant d’ajouter : « Ils sont si fragiles et tout est si petit, leurs petits doigts et leurs orteils, on a l’impression que si on les déplace trop ils vont se casser. Mais évidemment, ils ne se cassent pas. »

Le prince William a également participé à un atelier de changement de couches pratiqué sur des poupées. Un moment qui a dû lui rappeler quelques souvenirs… Après avoir eu George, Kate et William ont donné naissance à Charlotte, désormais âgée de 3 ans, et à Louis, qui a maintenant 9 mois.