Des images touchantes de Joy Hallyday endormie près de la tombe de son père

Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, ont passé la soirée de samedi à veiller sur la tombe de Johnny, à Saint-Barthélémy. Jade a immortalisé l’instant.

Dans une story Instagram, Jade, 14 ans, filme sa mère et sœur lors d’une veillée en hommage à son père. Sur les images, on peut voir la tombe du chanteur couverte de bougies et de fleurs.

Laeticia et ses filles ont passé plusieurs chansons de Johnny, qu’elles ont chanté en cœur avec quelques amis qui avaient fait le déplacement. Dans la vidéo publiée par Jade, on voit tout le monde sourire alors que la petite Joy, âgée de 10 ans, s’est endormie dans les bras de sa maman, qui lui caresse le visage.

Ces images pleines de tendresse accompagnées de la chanson « J’ai pleuré sur ma guitare » de Johnny, ont touché de nombreux internautes et fans.