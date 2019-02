WTA Dubai – Elise Mertens contre Zhu Lin, une qualifiée chinoise, au premier tour

Elise Mertens (WTA 21) sera opposée à une joueuse chinoise issue des qualifications, Lin Zhu (WTA 108), au premier tour du tournoi de Dubaï, disputé sur surface dure et doté de 2.828.000 dollars. Cette dernière a atteint le tableau final en écartant la Roumaine Irina Bara (WTA 176) en trois manches, 5-7, 6-0, 7-5, puis la Russe Liudmila Samsonova (WTA 167), en deux sets, 6-3, 6-4 En cas de victoire, la Limbourgeoise, numéro un belge et seizième tête de série du tournoi, aurait ensuite rendez-vous en seizièmes de finale avec l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 24) ou la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 43).

En double, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenko, Mertens se mesurera à l’Australienne Samantha Stosur et à la Chinoise Shuai Zhang au premier tour.

Mertens, 23 ans, est la seule belge engagée dans ce tournoi où elle avait échoué dès son entrée en lice contre l’Américaine Catherine Bellis l’année dernière.

Aujourd’hui/samedi, elle espère empocher le cinquième titre WTA de sa carrière aux dépens de la Roumaine Simona Halep (WTA 3), à Doha.

