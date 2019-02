WTA Doha – Elise Mertens se rebiffe en finale contre Halep et remporte le 5e titre de sa carrière

Elise Mertens a remporté le 5e titre de tennis WTA de sa carrière, le plus prestigieux à ce jour. La N.1 belge, 21e mondiale, s’est imposée samedi en finale du tournoi de Doha, une épreuve classée Premier WTA, jouée en plein en plein air sur surface dure et dont la dotation s’élève à 916.131 dollars. Elle a dominé en trois manches la Roumaine, ex-numéro 1 mondiale, Simona Halep (WTA 3/N.1) : 3-6, 6-4 et 6-3 après un peu plus de 2h06 de jeu. Après un week-end difficile en Fed Cup, et deux défaites en simple contre Alizé Cornet et Caroline Garcia, Elise Mertens, 23 ans, a retrouvé son jeu cette semaine dans la capitale du Qatar. Elle y a successivement sorti les Tchèques Katerina Siniakova (WTA 44) et Kristyna Pliskova (WTA 90), la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8/N.5) et l’Allemande Angelique Kerber (WTA 6/N.3), une autre ex-numéro 1 mondiale, pour avoir le droit de briguer le titre en finale.

Face à la nouvelle protégée de Thierry Van Cleemput, qui avait gagné leurs deux premières confrontations l’an dernier sur terre battue tant à Madrid (1er tour 6-0, 6-3) qu’à Roland-Garros (1/8e de finale 6-2, 6-1), Mertens a connu un premier set difficile. Elle a perdu d’emblée son jeu de service et le cédant encore à trois autres reprises (3-6), perdant au passage pas moins de 18 points consécutifs. Elle a encore perdu sa mise en jeu pour se retrouver menée 0-2 dans la seconde manche. Cela n’a pas découragé notre compatriote qui a tout de suite débreaké son adversaire. Elle a ensuite fait jeu égal avant de passer en tête, grâce à un break converti (5-4), et d’égaliser à une manche partout (6-4).

Elise Mertens a poursuivi sur sa lancée pour mener 2-0. La Roumaine réussit à revenir à 2-2 mais perdait encore son service dans le 5e jeu (3-2). La N.1 belge était maîtresse du jeu grâce à son service qui ne fut plus jamais menacé et pouvait conclure sur sa première balle de match sur le service de la Roumaine.

Ancienne N.12 mondiale, Mertens, qui jouait sa 6e finale, possède désormais 5 titres WTA après ceux enlevés à Hobart (2017, 2018), Rabat (2018) et Lugano (2018). Elle compte aussi 6 titres WTA en double. Halep, lauréate à Doha en 2014, reste à 18 titres en 34 finales.

Source: Belga